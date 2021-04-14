Гришин — об уходе Березуцкого в «Краснодар»: Вася поменял шило на мыло

Тренер «Казанки» Александр Гришин отреагировал на уход тренера Василия Березуцкого из ЦСКА в «Краснодар».



«Вот это новость! Только закончил тренировку, ещё не видел новости. Для меня уход Васи Березуцкого — это большая неожиданность. Даже не думал, что Василий может покинуть ЦСКА — всё-таки он легенда клуба… Не пойму, почему так произошло: он же идёт помогать Гончаренко в «Краснодар», но в ЦСКА он тоже был помощником. Это большая неожиданность. Для меня Лёша и Вася ассоциируются только с клубом ЦСКА — не могу их представить в другой команде.



Для меня уход Васи — сюрприз. Думаю, Васю и Лёшу можно было ждать у руля ЦСКА. Даже если Олич будет хорошо работать и уйдёт на повышение — братья вскоре могли бы занять должность главного тренера. Может быть, Вася действительно рассчитывал, что он будет главным тренером в родном клубе. Но есть руководство клуба, которое, взвесив все риски, решило назначить Олича. Наверное, что-то произошло.



Вернётся Березуцкий в ЦСКА или нет — решать только руководству. Если бы он ушёл в другой клуб главным тренером, а затем, поработав пару лет в другой команде, вернулся в ЦСКА — это одно. Но он же уходит в качестве помощника. Для меня как для тренера Василий поменял шило на мыло — ушёл в другой клуб, но должность осталась одна и та же. Если бы он пошёл на повышение — это другой разговор. Но он выбрал именно такой путь, значит, на то были веские причины. Всё равно желаю Васе удачи! Он — легенда ЦСКА. Его выбор в любом случае надо уважать», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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