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Ролан Гусев: ждал, что Березуцкого назначат главным тренером ЦСКА

Ролан Гусев: ждал, что Березуцкого назначат главным тренером ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев отреагировал на уход тренера Василия Березуцкого в «Краснодар».

«Не знаю, есть ли у Василия обида на руководство ЦСКА, но я думал, что ему доверят и назначат главным тренером. С большим уважением отношусь к Ивице, но я ждал назначения Василия Березуцкого. Это было бы логически правильно: он уже работал в клубе, знал всю ситуацию изнутри.

Думаю, что болельщики ЦСКА нормально отреагируют на эту ситуацию, они должны всё понять. Вася очень многое сделал для клуба. Мне очень жаль, что он покидает ЦСКА. Наверное, у них с Гончаренко уже выстроились какие-то отношения, есть сложившийся штаб», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Виктор Онопко отреагировал на уход Василия Березуцкого из ЦСКА в «Краснодар»
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