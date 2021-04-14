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Сальгадо — о Роналдо: Месси, Роналдиньо. Но этот толстый парень был лучше

Сальгадо — о Роналдо: Месси, Роналдиньо. Но этот толстый парень был лучше
Футбол / Испания 0
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Бывший футболист «Реала» Мичел Сальгадо оценил экс-форварда «сливочных» Роналдо выше Роналдиньо и аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Роналдо – величайший из всех футболистов, которых мне удалось увидеть. Он перешёл в «Реал», и я больше никогда не видел такого нападающего, как он. Месси, Роналдиньо. Но этот толстый парень был лучше», – цитирует Сальгадо Mundo Deportivo.

Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе национальной команды Бразилии, с которой он также становился обладателем Кубка конфедераций. В течение своей карьеры форвард выступал за «Крузейро», эйндховенский ПСВ, «Барселону», миланский «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс».

В 2011 году Роналдо завершил карьеру в возрасте 34 лет. С 2018 года бразилец — президент футбольного клуба «Вальядолид».

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