Матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями

Итальянская федерация футбола (FIGC) уведомила УЕФА, что правительство страны приняло решение допустить зрителей на матчи Евро-2020, которые пройдут на стадионе «Олимпико» в Риме.



«Власти гарантировали посещаемость в размере минимум 25% от вместимости стадиона. Таким образом, УЕФА подтверждает Рим в качестве города-хозяина чемпионата Европы. Владельцы билетов на римские матчи должны учитывать, что для них не будет никаких послаблений, если на тот момент в Италии будут действовать ограничения на въезд из-за рубежа», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Мэр Мюнхена отказался гарантировать допуск болельщиков на матчи Евро-2020