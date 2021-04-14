Фигу: мы живём в странные ковидные времена. Здорово, что Россия примет Евро

Обладатель «Золотого мяча», бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу на премии «Рейтинга букмекеров» высказался на тему предстоящих матчей Евро-2020 в России.
«Очень признателен Путину, что в это непростое время облегчил мой въезд в Россию. Рад быть здесь уже по другому поводу. Мы живём в странные ковидные времена, но уже через несколько месяцев Россия примет большое европейское событие — чемпионат Европы. Здорово, что у вас есть возможность в этом поучаствовать», — передаёт слова Фигу корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
За свою карьеру Фигу завоевал трофеи в составах всех команд, в которых выступал. На уровне сборных он забил 32 гола в 127 матчах, выступив на трёх чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. До июня 2016 года Луиш удерживал рекорд по количеству матчей за сборную Португалии. Фигу завершил карьеру в 2009 году.
- 14 апреля 2021
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