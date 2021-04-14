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Ивелин Попов вернулся к тренировкам с «Сочи». Хавбек не играл с августа

Ивелин Попов вернулся к тренировкам с «Сочи». Хавбек не играл с августа
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов вернулся к занятиям с командой. Болгарин на своей странице в «Инстаграме» выложил фото с тренировки.

В феврале главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов рассказал о реабилитации Ивелина Попова. Ранее сообщалось, что Попов может пропустить весь сезон из-за травмы.

Полузащитник получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ с «Тамбовом» (0:1), который проходил 25 августа 2020 года. Этот матч стал дебютным для Попова за «Сочи». Игрок вышел на поле после перерыва, но уже на 71-й минуте почувствовал болезненные ощущения и попросил замену. Медицинское обследование выявило у Попова разрыв связок колена и повреждение мениска.

В сезоне-2020/2021 Ивелин провёл три матча и отдал результативную передачу. 23 августа Попов перешёл в «Сочи» на правах свободного агента, но в первом же матче за новый клуб получил повреждение.

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