Редактор Forbes: Пересу не нравится, что «Реал» не самый дорогой клуб в рейтинге

Редактор испанского подразделения авторитетного журнала Forbes Андрес Родригес рассказал, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес остаётся недoволен, когда его клуб размещают на какую-либо другую позицию в рейтинге журнала, помимо первой.
На данный момент самым дорогим клубом мира является «Барселона». Каталонский клуб оценивают в ＄ 4,76 млрд.
«Оценка клубов проста, но в то же время вызывает споры. Мы оцениваем доходы клубов по всем направлениям, не считая трансферы, а затем вычитаем долг. Впервые за 16 лет нашего подсчёта на первом месте оказалась «Барселона». Пять лет подряд и в сумме 11 раз рейтинг возглавлял «Реал».
Хочу уточнить, что «Барса» обошла конкурента всего лишь на 6 миллионов. Но Перес не слишком доволен таким раскладом. Кажется, что он воспринимает поражение в рейтинге как личное», — приводит слова Родригеса Marca.
- 14 апреля 2021
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