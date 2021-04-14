Редактор Forbes: Пересу не нравится, что «Реал» не самый дорогой клуб в рейтинге

Редактор испанского подразделения авторитетного журнала Forbes Андрес Родригес рассказал, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес остаётся недoволен, когда его клуб размещают на какую-либо другую позицию в рейтинге журнала, помимо первой.



На данный момент самым дорогим клубом мира является «Барселона». Каталонский клуб оценивают в ＄ 4,76 млрд.



«Оценка клубов проста, но в то же время вызывает споры. Мы оцениваем доходы клубов по всем направлениям, не считая трансферы, а затем вычитаем долг. Впервые за 16 лет нашего подсчёта на первом месте оказалась «Барселона». Пять лет подряд и в сумме 11 раз рейтинг возглавлял «Реал».



Хочу уточнить, что «Барса» обошла конкурента всего лишь на 6 миллионов. Но Перес не слишком доволен таким раскладом. Кажется, что он воспринимает поражение в рейтинге как личное», — приводит слова Родригеса Marca.

«Реал» подтвердил переизбрание Флорентино Переса. Это его шестой срок во главе клуба