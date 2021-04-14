Андреа Белотти может продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти привлёк интерес грандов английского футбола.



По сведениям Tuttosport, за Андреа следят «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Контракт Белотти с «быками» истекает 30 июня 2022 года, и пока стороны далеки от продления трудового соглашения. 27-летний итальянец не намерен менять клубную прописку до завершения Евро-2020 и готов рассмотреть все предложения уже после завершения чемпионата Европы.



Как сообщает источник, нападающий интересен также «Милану», «Роме», «Интеру», «Наполи», «Фиорентине», «Лиону» и «Атлетико Мадрид».



В нынешнем сезоне Белотти провёл 28 матчей за «Торино», в которых забил 12 голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Белотти в € 40 млн. Нападающий выступает за «Торино» с 2015 года. До «Торино» он играл за итальянские «Палермо» и «Альбинолеффе». С 2016 года Белотти вызывается в сборную Италии.

Белотти может уйти из «Торино», если клуб не продлит контракт, истекающий в 2022 году