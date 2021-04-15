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Месси помог закупить вакцину от коронавируса для игроков из Южной Америки

Месси помог закупить вакцину от коронавируса для игроков из Южной Америки
Футбол / Испания 0
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси помог закупить 50 000 доз вакцин против коронавируса из Китая для футболистов из Южной Америки, сообщает The Guardian.

Аргентинский форвард участвует в реализации плана вакцинации всех южноамериканских футболистов перед Кубком Америки, который состоится этим летом. Сделка была заключена при посредничестве президента Уругвая Луиса Лакаля Поу с китайской фармацевтической фирмой Sinovac. Контракт на поставку вакцины был подписан после того, как Месси подарил китайцам три футболки с автографами.

Часть вакцин будет доставлена в 26 клубов первого дивизиона Аргентины. Представитель КОНМЕБОЛ Гонсало Беллосо заявил, что планируется вакцинировать все команды первого дивизиона Аргентины. «Мы хотим, чтобы перед Кубком Америки все футболисты были привиты, и любой из них мог бы сыграть», — сказал Беллосо.

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