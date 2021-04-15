Месси помог закупить вакцину от коронавируса для игроков из Южной Америки

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси помог закупить 50 000 доз вакцин против коронавируса из Китая для футболистов из Южной Америки, сообщает The Guardian.
Аргентинский форвард участвует в реализации плана вакцинации всех южноамериканских футболистов перед Кубком Америки, который состоится этим летом. Сделка была заключена при посредничестве президента Уругвая Луиса Лакаля Поу с китайской фармацевтической фирмой Sinovac. Контракт на поставку вакцины был подписан после того, как Месси подарил китайцам три футболки с автографами.
Часть вакцин будет доставлена в 26 клубов первого дивизиона Аргентины. Представитель КОНМЕБОЛ Гонсало Беллосо заявил, что планируется вакцинировать все команды первого дивизиона Аргентины. «Мы хотим, чтобы перед Кубком Америки все футболисты были привиты, и любой из них мог бы сыграть», — сказал Беллосо.
- 15 апреля 2021
-
01:21
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:34
-
00:30
-
00:18
-
00:17
-
00:09
-
00:06
- 14 апреля 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:51
-
23:41
-
23:34
-
23:33
-
23:22
-
23:13
-
22:49
-
22:35
-
22:33
-
22:18
-
22:17
-
22:15
-
22:05
-
21:58
-
21:52
-
21:34
-
21:26
-
21:21
-
21:07
-
21:06
-
21:06
-
20:57
-
20:48