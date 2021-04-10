Ф. де Йонг: Месси — лучший футболист всех времён. С ним всё становится проще
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о нападающем каталонской команды Лионеле Месси.
«Для меня Месси — лучший игрок всех времён. Лучший из тех, кого я когда-либо видел. С ним всё становится проще. В каждом матче он продолжает доказывать, что является лучшим. Мой герой? Я не знаю, Думаю, стоит назвать Месси, ведь он уже был лучшим, когда мне было всего 12 лет», — приводит слова де Йонга пресс-служба «Барселоны».
Сегодня, 10 апреля, состоится матч 30-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Реал» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Барселона».
Зидан: не хочу, чтобы у Месси это было последнее «класико». Пускай остаётся в «Барселоне»
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