Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зинченко обменялся футболками с Холандом после матча Лиги чемпионов

Зинченко обменялся футболками с Холандом после матча Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

После матча украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко обменялся футболками с новержским нападающим «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Первый матч, прошедший на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия), завершился победой «горожан» со счётом 2:1. Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, где сыграет с «ПСЖ», а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире. Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоится 27 апреля. Ответный матч пройдёт 4 мая.

«Манчестер Сити» – единственный клуб без поражений в нынешнем сезоне ЛЧ. Общий счёт 21:3
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021