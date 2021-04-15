Зинченко обменялся футболками с Холандом после матча Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

После матча украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко обменялся футболками с новержским нападающим «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Первый матч, прошедший на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия), завершился победой «горожан» со счётом 2:1. Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, где сыграет с «ПСЖ», а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире. Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоится 27 апреля. Ответный матч пройдёт 4 мая.