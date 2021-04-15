Британские СМИ заподозрили правительство Великобритании в оказании давления на АПЛ

Правительство Великобритании отрицает свою причастность к неудавшейся продажи контрольного пакета акций «Ньюкасл Юнайтед».
Как сообщает Sky Sports, со ссылкой на Daily Mail, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман летом 2020 года призвал премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона вмешаться в процесс одобрения сделки после того, как руководство английской Премьер-лиги не одобрила поглощение. Бин Салман является председателем Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, являющимся мажоритарным партнером в консорциуме, который собирался приобрести «Ньюкасл Юнайтед».
Источник утверждает, что с июня 2020 года на правительственном уровне проходило множество закрытых совещаний, на которых были оглашены предупреждения, что англо-саудовским отношениям будет нанесён ущерб, если поглощение не состоится. Но хотя Министерство иностранных дел действительно проводило встречи с руководством АПЛ по поводу данной сделки, правительство отрицает какое-либо участие в процессе принятия решений.
«Хотя мы приветствуем зарубежные инвестиции, это был коммерческий вопрос для заинтересованных сторон, и правительство ни в коем случае не участвовало в переговорах о поглощении „Ньюкасл Юнайтед“.», — заявил один из представителей кабинета министров Великобритании.
Напомним, руководство английской Премьер-лиги заблокировало сделку по продаже клуба, несмотря на то что «Ньюкасл Юнайтед» предоставил доказательства, что инвесторы являются независимыми по отношению к правительству Саудовской Аравии.
- 15 апреля 2021
-
21:11
-
21:10
-
21:01
-
21:01
-
20:53
-
20:49
-
20:39
-
20:29
-
20:26
-
20:21
-
20:04
-
19:47
-
19:42
-
19:23
-
19:18
-
19:05
-
18:56
-
18:43
-
18:28
-
18:14
-
18:00
-
17:50
-
17:43
-
17:24
-
17:06
-
16:54
-
16:52
-
16:46
-
16:42
-
16:37
-
16:29
-
16:01
-
15:53
-
15:33
-
15:31