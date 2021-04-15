«Рома» — «Аякс»: стартовые составы команд на ответный матч четвертьфинала Лиги Европы

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Рома» — «Аякс». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Первый матч завершился победой итальянской команды со счётом 2:1. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Рома»: Лопес, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Карсдорп, Диавара, Верету, Калафьори, Мхитарян, Пеллегрини, Джеко.
«Аякс»: Стекеленбург, Тальяфико, Мартинес, Тимбер, Клайбер, Гравенберх, Классен, Альварес, Нерес, Тадич, Антони.
Матч обслужит бригада арбитров из Англии, которую возглавит Энтони Тейлор. Ассистенты — Гэри Бeсуик и Адам Нанн. Резервный судья — Дэвид Кут.
Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале прошлого розыгрыша турнира победила миланский «Интер».
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