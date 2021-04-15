«Арсенал» разгромил пражскую «Славию» и вышел в полуфинал Лиги Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы пражская «Славия» принимала лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Эден» в Праге и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.



На 18-й минуте встречи счёт открыл вингер «канониров» Николя Пепе. Через три минуты гости увеличили своё преимущество — нападающий Александр Ляказетт реализовал пенальти. На 24-й минуте полузащитник «Арсенала» Букайо Сака с линии штрафной низом пробил в ближний угол ворот и мяч залетел в сетку, проскочив под опорной ногой голкипера хозяев. Окончательный счёт на 77-й минуте установил Александр Ляказетт — французский нападающий «пушкарей», находясь в чужой штрафной, легко освободился от опеки защитника и неотразимо пробил в ближний угол ворот, оформив дубль.



Первый матч, прошедший на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершился вничью — 1:1. Таким образом, «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Вильярреалом», а пражская «Славия» завершила выступление в турнире.