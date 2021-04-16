Появился концепт домашней формы «Барселоны» на сезон-2022/2023. Она будет трёхцветной

Портал Footy Headlines опубликовал концепт-изображение домашней формы «Барселоны» от Nike на сезон-2022/2023.
Новый концепт экипировки выполнен в трёх цветах, в отличие от привычной двухцветной формы «Барселоны». На футболке будут присутствовать узкие вертикальные полосы красного цвета и двух оттенков синего.
Официальная презентация этой формы, по данным источника, планируется на лето 2022 года.
Фото: Footy Headlines
«Барселона» в 30 матчах набрала 65 очков и занимает третье место в турнирной таблице Примеры. Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Атлетико» (67). На втором месте — «Реал» (66).
В 31-м туре испанской Примеры «Барселоне» предстоит встретиться с «Хетафе».
Напомним, недавно в Сети появилось фото третьей формы «Барселоны» на сезон-2021/2022 с нестандартным дизайном.
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