Появился концепт домашней формы «Барселоны» на сезон-2022/2023. Она будет трёхцветной

Портал Footy Headlines опубликовал концепт-изображение домашней формы «Барселоны» от Nike на сезон-2022/2023.

Новый концепт экипировки выполнен в трёх цветах, в отличие от привычной двухцветной формы «Барселоны». На футболке будут присутствовать узкие вертикальные полосы красного цвета и двух оттенков синего.

Официальная презентация этой формы, по данным источника, планируется на лето 2022 года.

Фото: Footy Headlines

«Барселона» в 30 матчах набрала 65 очков и занимает третье место в турнирной таблице Примеры. Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Атлетико» (67). На втором месте — «Реал» (66).

В 31-м туре испанской Примеры «Барселоне» предстоит встретиться с «Хетафе».

Напомним, недавно в Сети появилось фото третьей формы «Барселоны» на сезон-2021/2022 с нестандартным дизайном.