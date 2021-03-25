Появилось фото третьей формы «Барселоны» на сезон-2021/2022 с необычным дизайном

Портал Footy Headlines опубликовал изображение третьей формы «Барселоны» на сезон-2021/2022 с необычным дизайном.
Концепт формы выглядит ярко: на основной жёлтый цвет нанесены разноцветные графические элементы и узоры, которые символизируют пять районов Барселоны. Примечательно, что эмблема каталонского клуба расположена по центру груди.
Фото: Footy Headlines
«Барселона» в 28 матчах набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Атлетико» (66). Замыкает тройку лидеров «Реал» (60).
В 29-м туре испанской Примеры «Барселоне» предстоит встретиться с «Вальядолидом» (27), который занимает 16-е место в турнирной таблице.
Напомним, недавно в Сети появилось фото домашней формы «Реала» на сезон-2021/2022.
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