«Лучшая команда выбыла». Главный тренер «Аякса» — о поражении в матче с «Ромой»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг выразил мнение о вылете нидерландской команды из розыгрыша Лиги Европы после поражения по сумме двух встреч от итальянской «Ромы» (1:2, 1:1).
«Результат расстраивает. Лучшая команда выбыла. «Аякс», который доминировал в обоих матчах, выбывает. Обидно, что, как и на прошлой неделе, мы создали массу моментов, но не смогли ими воспользоваться.
Отменённое взятие ворот Тадича? Этот гол был отменён по непонятным для меня причинам», — цитирует тен Хага Football Italia.
Напомним, что первый матч завершился победой итальянской команды со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей римский коллектив оказались сильнее (3:2) и добыл путёвку в 1/2 финала Лиги Европы.
В полуфинале Лиги Европы испанский «Вильярреал» встретится с лондонским «Арсеналом», а «Манчестер Юнайтед» — с итальянской «Ромой». Матчи пройдут 29 апреля и 6 мая.
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