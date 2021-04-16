«Манчестер Сити» определился с главной трансферной целью на лето

«Манчестер Сити» продумывает планы по усилению состава команды в летнее трансферное окно.



Как сообщает Football Insider, главной целью «горожан» стал полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш. Манкунианцам стало известно, что в новом контракте англичанина, рассчитанном до 2025 года, была прописана сумма выкупа. «Сити» намерен воспользоваться этой опцией и готов заплатить крупную сумму за капитана бирмингемской команды.



Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.

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Видео гола Грилиша в ворота «Бёрнли»: