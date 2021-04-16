Карло Анчелотти: я не должен уговаривать Кина остаться в «Эвертоне»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти оценил ситуацию с нападающим Мойзе Кином, который выступает за «ПСЖ» на правах аренды.

«Я не должен уговаривать Кина остаться в „Эвертоне“. Всё прописано в договоре. Он выступает на правах аренды и должен вернуться в клуб. Если „ПСЖ“ хочет оставить его у себя, то должен начать переговоры. Мы открыты к этому. Но если ничего не случится, то в следующем сезоне он вновь будет игроком „Эвертона“, очень важным игроком», — приводит слова Анчелотти Goal.

Контракт Кина с «Эвертоном» рассчитан до 2024 года, а аренда в «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. Подопечные Анчелотти в 30 матчах набрали 48 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

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