Сергей Кривец рассказал о первом попадании БАТЭ в основную стадию Лиги чемпионов

Белорусский полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кривец рассказал о первом выходе БАТЭ в основной этап Лиги чемпионов.



«В карьере у меня было очень много ярких и запоминающихся матчей и событий. И если составлять топ-3, то, конечно, отмечу гол «Дебрецену» в 2014 году. Мы тогда выиграли в ответном матче 3:1, и как раз мой удар в добавленное время фактически вывел БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, откуда мы попали уже в группу. Яркие воспоминания от выхода молодежной сборной Беларуси на чемпионат Европы в 2009 году. Чемпионство в Польше с «Лехом» в 2010-м – значимое для меня достижение. И, конечно, в этом списке должны быть события 13-летней давности. В 2008-м с БАТЭ удалось выйти в групповой этап Лиги чемпионов – впервые в истории белорусского футбола. Не скажу, что у меня бегут мурашки по коже, когда вспоминаю те события, но понимаю: то, что сделали мы, – это настоящая фантастика. Учитывая возможности, которые были у БАТЭ, как финансовые, так и кадровые, попадание в группу ЛЧ – это что-то нереальное. Даже спустя столько лет понимаю, что мы сотворили историю.



Хотя когда только начиналась квалификация, цель пробиться в основной раунд перед командой не стояла. Мы думали лишь о том, как бы просто подальше пройти. О группе никто не думал.



Думаю, что и минский матч с «Ювентусом», и вообще наш выход в группу Лиги чемпионов можно смело назвать началом новой истории БАТЭ, не стоит разделять те события. Потому что потом мы провели достойные поединки с «Зенитом», сыграв в Питере 1:1, в Италии отобрали очки у «Ювентуса», с «Реалом» в Минске неплохо выглядели. Плюс удалось заработать сумасшедшие деньги. Если взять всю Лигу чемпионов, в том числе квалификацию, то, по-моему, основные игроки команды за турнир получили около $ 80-90 тыс. И это учитывая, что максимальные зарплаты в клубе были около $ 2-3 тыс.)», – цитирует игрока «Трибуна».

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