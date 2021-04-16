Начальник «Локомотива» Сухина покинул заседание КДК и уехал на метро

Начальник «Локомотива» Станислав Сухина покинул здание Российского футбольного союза на Таганке в Москве. Там прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета. Станислав отказался от комментариев и уехал на метро.

Ранее «Спартак» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой разобрать поведение начальника «Локомотива» Станислава Сухины перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники переиграли красно-белых со счётом 2:0. На камеру попал момент, когда Станислав выходил из судейской комнаты, хотя посторонние не имеют права там появляться. Сам Сухина является бывшим арбитром.



Также Станислав Сухина заявил, что не заходил в судейскую перед матчем «Локомотив» — «Спартак». Он рассказал, что заходил в специальный предбанник перед этой комнатой.