Глава КДК: Сухина трижды заходил в судейскую перед матчем со «Спартаком»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о причинах, по которым начальник «Локомотива» Станислав Сухина получил наказание.



«Отложили заседание, так как запросили видеоматериалы с посекундным таймингом. Видеоматериалы были представлены.



На стадионе «Локомотив» есть комната номер 120, на которой написано «судейская». Это судейское помещение, которое состоит из двух комнат: тамбура и непосредственно судейской.



Просмотрев видеозаписи «Спартака», мы перешли к наблюдению камер видеонаблюдения на стадионе «Локомотива». У судейской стоит охранник, который охраняет вход. Было установлено, что начальник «Локомотива» Сухина входил в судейскую комнату до начала матча три раза: сначала на две минуты, потом на полторы, затем — на полсекунды. Он нам объяснил, что нужно было решить вопросы с протоколами и заявками. Он попросил сделать копию протокола, так как принтер не работал.



Но Сухина заходил в судейскую и после матча. Как и начальник «Спартака» Козловцев. Заходили они только по деловым вопросам. Сухина и Козловский не отрицают, что они туда заходили.



Охранник запустил начальников, несмотря на запреты, которые установлены регламентом. Безопасность лиц не соблюдалась.



В прошлом году Сухина тоже заходил в судейскую, но в тот раз он оскорблял судейскую бригаду. Сейчас мы имеем рецидив по данному эпизоду. Учитывая тот факт, что условный срок не закончился — будет реальная санкция», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Ранее «Спартак» обратился в КДК с просьбой разобрать поведение начальника «Локомотива» Станислава Сухины перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги. На камеру попал момент, когда Станислав выходил из судейской комнаты, хотя посторонние не имеют права там появляться. Сам Сухина является бывшим арбитром. Также в судейскую заходил начальник «Спартака» Василий Козловцев.

Начальник «Локомотива» Сухина и его коллега из «Спартака» наказаны за посещение судейской