«Арена Химки» готова принять матч «Локомотив» — «Динамо»

Заместитель генерального директора АУ «Арена Химки» Дмитрий Устинов высказался о возможном проведении на стадиона матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо», который должен состояться 8 мая.



«У нас пока информации такого рода нет. Если будет обращение, думаю, об этом станет известно. Данный тур «Химки» будут играть на выезде, никаких особых заявок по этой дате нет. Сильно двигаться не придётся, следовательно, стадион готов принять матч «Локомотива». Вопрос в принятии решения клубом. Альтернатив много, но мы готовы», — сказал Устинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязал «Локомотив» провести матч с «Динамо» на нейтральном поле за посещение начальником команды Станиславом Сухиной судейской комнаты перед встречей 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

КДК наказал «Локомотив». Клуб должен провести матч с «Динамо» на нейтральном поле