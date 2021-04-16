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«Может, им сразу отдать 2-е место?» Филатов — о наказании «Локо» по матчу со «Спартаком»

«Может, им сразу отдать 2-е место?» Филатов — о наказании «Локо» по матчу со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов высказался по поводу решения КДК РФС по матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0). Железнодорожников обязали провести один матч на нейтральном поле.

«Несправедливо наказали нас. И почему всё всегда связано со «Спартаком» — это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились», — приводит слова Филатова издание ТАСС.

Напомним, в ролик клубного телевидения «Спартака» попал момент, когда начальник команды хозяев Станислав Сухина выходил из судейской комнаты перед дерби, хотя там запрещено находиться всем посторонним. Впоследствии было опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором в судейскую заходит начальник красно-белых Василий Козловцев.

КДК наказал «Локомотив». Клуб должен провести матч с «Динамо» на нейтральном поле
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