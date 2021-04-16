«Просто вредители». Экс-президент «Локомотива» — о решении КДК

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о решениях КДК РФС по матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» (0:2).

«Это решение меня возмутило до глубины души! Такие решения принимать нельзя, они только мешают развитию нашего футбола. Если виновен один человек, накажите его. При чём здесь огромная армия болельщиков «Локомотива»? Они планировали своё время, решили пойти на футбол с семьёй, детьми, друзьями. Может, они этого Сухину и не видели никогда. Представьте, если это произойдёт в театре? В буфете администратор накосячил, и теперь спектакль пройдёт в другом месте. Это безобразие! Так делать нельзя.

В регламенте написано, что нельзя заходить в судейскую. Клуб одного из тех, кто зашёл, наказали, а другого практически не наказали. Регламент одинаков. Вроде сидят умные люди, но они настолько вредят нашему футболу… Просто вредители! Этого нельзя делать. К сожалению, в истории нашего футбола таких решений немало принималось. Мы никак не можем это победить. Если вы прописали в регламенте, что нельзя заходить в судейскую, обеспечьте условия, при которых нельзя зайти. С одной стороны нельзя, а с другой — надо какой-то протокол подписать», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.