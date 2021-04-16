Защитник «Барселоны» Юмтити нужен трём топ-клубам АПЛ

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити близок к переезду на Туманный Альбион. В услугах 27-летнего француза заинтересованы «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo.
«Барселона» готова расстаться с Юмтити ближайшим летом. Руководство сине-гранатовых включило Самуэля в список игроков, по которым каталонский клуб готов рассмотреть предложения. Transfermarkt оценивает стоимость французского защитника в € 10 млн.
Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 27-летний защитник в 13 матчах чемпионата Испании (10 — в основном составе) получил шесть жёлтых карточек. В нынешнем сезоне француз успел провести 10 матчей за сине-гранатовых. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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