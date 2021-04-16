Тухель: должен признать, что между «Манчестер Сити» и «Челси» пока сохраняется дистанция

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии полуфинального матча Кубка Англии с «Манчестер Сити» высказался об игре «горожан».



«Посмотрев на таблицу АПЛ и на результаты наших матчей в последние годы, мы должны признать, что между нами и «Манчестер Сити» существует дистанция. Нам важно принять это, не принижая самих себя. С первого дня следующего сезона мы начнём охоту на них и постараемся сократить существующее отставание.



По моему мнению, в Европе сейчас есть две команды, которые можно назвать эталонными: это мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити». Но на протяжении всех 90 минут матча мы будем максимально уверены в себе. Искренне верим, что уже в этом матче мы сможем сократить дистанцию, существующую между нами.



Сейчас хорошее время для встречи с «Сити» и Хосепом Гвардиолой. Если мы сможем победить их, это станет мощнейшим толчком для нас. Если нет, то воспримем результат как вызов для дальнейшего роста», — приводит слова Тухеля Sky Sports.



Полуфинальный матч Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 17 апреля, на «Уэмбли». Начало встречи — в 19:30 мск.

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