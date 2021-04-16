Бьельса: после матча с «Ман Сити» у меня появились новые идеи для игры в меньшинстве

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса поделился мнением о сложности игры в меньшинстве в современном футболе.



«Перед любым матчем я всегда рассказываю своим футболистам о требованиях на данную встречу и говорю им, чтобы они старались избегать конфронтации с судьями. Я напоминаю им о дисциплине, а не об обратном. Я говорю им подумать о действиях, за которые их могут наказать. Из уважения к правилам и явному желанию оканчивать матчи с 11 игроками на поле я не практиковал на тренировках игру в меньшинстве. Очень трудно играть 10 на 11!



Я думаю, что в матче с «Манчестер Сити» мы впервые в этом сезоне были вынуждены играть в меньшинстве. Несмотря на это, мы не стремились разработать особый способ игры, и спонтанная реакция команды на удаление показала истинное качество наших футболистов.



Мы очень быстро поняли, что от нас требуется, и смогли приспособиться к такой игре. Что касается игры в меньшинстве, то я никогда не придавал этому большого аналитического значения. После того, что мы видели в субботу, у меня теперь появились новые идеи о том, как мы можем противостоять сопернику, играющему в большинстве», — цитирует Бьельсу Sky Sports.



В матче 31-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс Юнайтед» встречался в гостях с «Манчестер Сити» и с конца первого тайма играл в меньшинстве, но, несмотря на это, сумел одержать победу со счётом 2:1.



Подопечные Марсело Бьельсы в 31 матче набрали 45 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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