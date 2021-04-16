Юрист рассказала, что грозит Левникову за возможное сокрытие визитов Сухины в судейскую

Руководитель спортивной практики Clever Consult Анна Анцелович рассказала, что может грозить главному судье матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0) Кириллу Левникову за возможное сокрытие части визитов Станислава Сухины в тренерскую.

«В соответствии со 122 статьёй Дисциплинарного регламента РФС (подделка документов и использование поддельных документов) судье Левникову и его бригаде могут запретить осуществление любой связанной с футболом деятельности минимум на полгода.

Если судей обвиняют в подделке документов, то сначала надо будет доказать умысел. Если вина всё же будет доказана, Левникову и его бригаде грозит отстранение», — сказала Анцелович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, ранее стало известно, что московский «Спартак» направил в РФС ещё два письма с просьбой обратить внимание КДК на слова главного судьи матча Кирилла Левникова и его ассистентов. Бригада арбитров написала в объяснительных, что Сухина заходил в судейскую однократно. Но эта информация оказалась ложной, начальник «Локомотива» заходил в судейскую четырежды: три раза до матча, один — после.