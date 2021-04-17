Вратарю «Карабаха» разбили голову, он потерял сознание. Видео

Голкипер агдамского «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев получил травму головы в матче 23-го тура чемпионата Азербайджана с бакинским «Сабаилом».

В середине первого тайма нападающий «Сабаила» Амиль Юнанов в попытке дотянуться до мяча попал ногой по голове далеко вышедшего из ворот Магомедалиева. Нападающий разбил Шахрудину голову, а сам голкипер рухнул на газон без сознания.

Медицинский штаб оказал Магомедалиеву своевременную помощь — вратаря привели в чувство и сделали перевязку окровавленной головы. Шахрудин смог самостоятельно покинуть поле, вместо него на замену вышел Эмиль Балаев. Травмированный голкипер был доставлен в клинику.

Эпизод столкновения Юнанова и Магомедалиева опубликовала пресс-служба «Карабаха» в «Фейсбуке».

Права на видео — Peşəkar Futbol Liqas