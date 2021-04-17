В Италии с 1 мая может начаться первый этап допуска болельщиков на стадионы

Существует вероятность, что уже в самое ближайшее время на стадионах чемпионата Италии может начаться поэтапный допуск болельщиков, информирует Football Italia.
Информационное агентство ANSA сообщило, что с 1 мая для всех спортивных соревнований может быть получена квота на 1000 болельщиков при игре на открытом воздухе и 500 – в помещении.
Правительство Италии недавно дало добро на то, чтобы Рим принял матчи Евро-2020 этим летом, исходя из этого президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина надеется, что болельщики посетят финал Кубка Италии между «Ювентусом» и «Аталантой» в мае.
«По этому поводу есть ведётся обсуждение. У нас обязательно будут европейские гости среди публики, мы также хотим увидеть зрителей и на финале Кубка Италии, но о допуске болельщиков с 1 мая пока ничего не подтверждено», — заявил заместитель госсекретаря Андреа Коста.
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