Карагандинский «Шахтёр» объявил о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера
Карагандинский «Шахтёр» на официальном сайте объявил о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера клуба. Детали контракта специалиста с казахстанским клубом не сообщаются.
Напомним, 5 февраля 2021 года «Чайка» объявила об отставке Магомеда Адиева. Адиев возглавил «Чайку» в ноябре 2019 года. В сезоне-2019/2020, завершённом в Футбольной национальной лиге досрочно, «Чайка» финишировала на 10-м месте, а в настоящее время располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав в 36 матчах 46 очков. До этого Адиев работал в махачкалинском «Анжи», «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».
Карагандинский «Шахтёр» после пяти туров чемпионата Казахстана занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.
Магомед Адиев возглавит карагандинский «Шахтёр»
Рекомендуем вам
- 17 апреля 2021
-
11:07
-
10:56
-
10:43
-
10:40
-
10:35
-
10:16
-
09:59
-
09:56
-
09:42
-
09:40
-
09:30
-
09:21
-
09:20
-
08:53
-
08:38
-
08:04
-
07:02
-
04:22
-
03:54
-
03:01
-
02:20
-
01:27
-
00:55
-
00:55
-
00:43
-
00:40
-
00:35
-
00:22
-
00:18
-
00:03
- 16 апреля 2021
-
23:57
-
23:54
-
23:32
-
23:27
-
23:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам