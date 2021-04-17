Карагандинский «Шахтёр» объявил о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера

Карагандинский «Шахтёр» на официальном сайте объявил о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера клуба. Детали контракта специалиста с казахстанским клубом не сообщаются.



Напомним, 5 февраля 2021 года «Чайка» объявила об отставке Магомеда Адиева. Адиев возглавил «Чайку» в ноябре 2019 года. В сезоне-2019/2020, завершённом в Футбольной национальной лиге досрочно, «Чайка» финишировала на 10-м месте, а в настоящее время располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав в 36 матчах 46 очков. До этого Адиев работал в махачкалинском «Анжи», «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».



Карагандинский «Шахтёр» после пяти туров чемпионата Казахстана занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

Магомед Адиев возглавит карагандинский «Шахтёр»