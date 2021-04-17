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Мендьета: если Месси увидит, что «Барселона» может бороться за трофеи, он останется

Мендьета: если Месси увидит, что «Барселона» может бороться за трофеи, он останется
Футбол / Испания 0
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Бывший полузащитник «Барселоны» Гаиска Мендьета поделился мнением о будущем нападающего каталонской команды Лионеля Месси.

«Я сам был игроком, поэтому могу сказать, чего мы все хотим. Мы хотим быть конкурентоспособными и выигрывать трофеи. Думаю, Месси тоже этого хочет. Конечно, контракт и обязательства важны. Но я думаю, что Лео хочет выигрывать трофеи. Если он увидит, что „Барселона“ может побеждать и бороться за трофеи, он обязательно останется в клубе. Если этого не будет, он, вероятно, будет искать другое место. Я, как и многие болельщики „Барселоны“, надеюсь, что Месси останется в каталонском клубе», — приводит слова Ментьеты Goal.com.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» действует до лета 2021 года. Ранее футболист изъявлял желание покинуть каталонский клуб.

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