Тренер «Сочи» Фоменко: матч с ЦСКА — определяющий в борьбе за путёвку в еврокубки

Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

«Думаю, что матч с ЦСКА можно назвать определяющим в борьбе за путёвку в еврокубки. Сейчас отставание от ЦСКА, занимающего 4-е место, составляет 6 очков. Осталось еще 5 игр, всё может быть. Есть ли изменения в ЦСКА после прихода Олича? Они отказались от активного прессинга, есть изменения в организации атакующих действий», — приводит слова Фоменко Rusfootball.

Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА состоится завтра, 18 апреля, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 16:30 мск. Московский ЦСКА в 25 матчах набрал 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. «Сочи» (40) — на 7-м месте.