Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «Сочи» Фоменко: матч с ЦСКА — определяющий в борьбе за путёвку в еврокубки

Тренер «Сочи» Фоменко: матч с ЦСКА — определяющий в борьбе за путёвку в еврокубки
Футбол / РПЛ 0

Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

«Думаю, что матч с ЦСКА можно назвать определяющим в борьбе за путёвку в еврокубки. Сейчас отставание от ЦСКА, занимающего 4-е место, составляет 6 очков. Осталось еще 5 игр, всё может быть. Есть ли изменения в ЦСКА после прихода Олича? Они отказались от активного прессинга, есть изменения в организации атакующих действий», — приводит слова Фоменко Rusfootball.

Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА состоится завтра, 18 апреля, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 16:30 мск. Московский ЦСКА в 25 матчах набрал 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. «Сочи» (40) — на 7-м месте.

«Олич на коне». ЦСКА показал, что осталось за кадром съёмок с главным тренером
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021