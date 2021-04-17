Гильерме объявил состав «Локомотива» на матч с «Ростовом»

Сегодня, 17 апреля, состоится матч «Локомотив» — «Ростов». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Стартовый состав «Локомотива» объявил голкипер железнодорожников Маринато Гильерме.
13 апреля председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение дисквалифицировать голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме на два матча чемпионата России.
Напомним, в 25-м туре РПЛ «Локомотив» победил «Спартак» со счётом 2:0. Железнодорожники, набрав 46 очков, по-прежнему занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда сократила отставание от располагающихся строчкой выше красно-белых до 1 очка. Лидирует в чемпионате «Зенит» (54).
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