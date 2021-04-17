«Локомотив» забил в пустые ворота после чудовищной ошибки Песьякова

В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимает «Ростов» (2:0, восьмая минута). Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Ассистенты — Роман Милюченко (Санкт-Петербург) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).
На пятой минуте «Локомотив» открыл счёт после чудовищной ошибки вратаря «Ростова» Сергея Песьякова. Он не смог принять передачу от партнёра, и нападающий железнодорожников Франсуа Камано поразил пустые ворота. Через минуту форвард «Локомотива» Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество. «А вратарь выйдет у «Ростова?» — воскликнул комментатор «Матч ТВ» после второго забитого мяча.
- 17 апреля 2021
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