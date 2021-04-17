Аршавин: по потенциалу Кокорин мог играть лучше. Посмотрим, как талант реализует Захарян

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин сравнил полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.
«Захарян берёт мяч и идет на 3-4 соперников. Он не боится и тащит. Это техничный и легкий игрок. Молодым футболистам свойственна эта бесшабашность, лет через 10 он был не пошёл так на четверых.
Пока он заслуженно играет, всё исполняет. Даже не скажу, какие у него есть минусы. На мой взгляд, он не самый талантливый в России, но в РПЛ — да. Талант у Захаряна есть, но вопрос в том, насколько он его реализует. Тот же Кокорин, у которого тоже есть талант, но реализовал ли он его за последние 10 лет? Он и так был заметным игроком для РПЛ, но по своему потенциалу он мог играть лучше. Поэтому, посмотрим, как свой талант реализует Захарян", — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
- 17 апреля 2021
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