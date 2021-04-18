Гильерме посвятили перформанс, фанаты «Спартака» поддержали «Ростов». Фото победы «Локо»

Вчера, 17 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Ростов». Матч завершился победой хозяев поля со счётом 4:1. Эта победа стала для железнодорожников девятой подряд.

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Ростовом».

«Поздравляю команду с девятой победой, но надо выигрывать ещё. Также поздравляю болельщиков, была прекрасная атмосфера. У нас не было Мухина, Гильерме, Живоглядова и Баринова, но мы смогли взять три очка. Идём дальше. Стану ли я возвращать отсутствующих игроков в состав? Я публично об этом говорить не буду. Следующий матч у нас с отличной командой — ЦСКА. Мы выиграли у них три встречи подряд, нас ждёт трудная игра. «Локомотив» должен собрать все силы и сконцентрироваться на дерби».

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.