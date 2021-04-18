Гильерме посвятили перформанс, фанаты «Спартака» поддержали «Ростов». Фото победы «Локо»

Вчера, 17 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Ростов». Матч завершился победой хозяев поля со счётом 4:1. Эта победа стала для железнодорожников девятой подряд.
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Ростовом».
«Поздравляю команду с девятой победой, но надо выигрывать ещё. Также поздравляю болельщиков, была прекрасная атмосфера. У нас не было Мухина, Гильерме, Живоглядова и Баринова, но мы смогли взять три очка. Идём дальше. Стану ли я возвращать отсутствующих игроков в состав? Я публично об этом говорить не буду. Следующий матч у нас с отличной командой — ЦСКА. Мы выиграли у них три встречи подряд, нас ждёт трудная игра. «Локомотив» должен собрать все силы и сконцентрироваться на дерби».
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 18 апреля 2021
-
09:57
-
09:53
-
09:48
-
09:35
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
07:59
-
07:08
-
06:11
-
05:20
-
03:38
-
02:49
-
02:14
-
01:46
-
01:00
-
00:52
-
00:48
-
00:41
-
00:28
-
00:28
-
00:16
-
00:03
- 17 апреля 2021
-
23:50
-
23:42
-
23:22
-
23:20
-
23:00
-
22:59
-
22:38
-
22:27
-
22:18
-
22:13
-
22:00
-
21:53