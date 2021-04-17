Главный тренер «Шахтёра»: не буду говорить о судействе, объясняя этим нашу неудачу

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:1).



«Нам нужно было победить, но мы прекрасно понимали, что «Динамо» будет глубоко закрываться в обороне. Сегодня, в принципе, не было моментов – ни у ворот «Динамо», ни у наших. Мало – во втором тайме, в первом – мы создали один момент с Соломоном, ну и всё. Больше явных голевых ситуаций у обеих команд не было. «Динамо» было настолько компактным, что у наших вингеров не было никакого пространства. Было очень сложно взломать оборону соперника. Наших крайних защитников также очень хорошо накрывали, что не позволяло добираться до завершающей стадии.



Когда «Динамо» оформило пенальти, наша команда уже чувствовала себя неуверенно, но когда они забили, стало ещё хуже. «Динамо» имело отрыв в семь очков, и они уже достаточно комфортно чувствовали себя на протяжении игры. Психологическая составляющая была очень важна сегодня. «Динамо» чувствовало себя очень комфортно, а мы уступали. Было очень много неточных передач – когда отбирали мяч на одном из флангов, нужно было его менять, а мы пытались атаковать, где отобрали, и теряли мяч снова. Также заслуга «Динамо» – как они закрывали все зоны.



Если говорить о пенальти, я его ещё не видел. Маркос говорит, что практически не коснулся, что я могу сказать ещё. Ни в коем случае не буду говорить о судействе, объясняя этим нашу неудачу», – приводит слова Каштру ua.tribuna.com.