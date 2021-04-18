Мелкадзе рассказал о шутках партнёров после гола через себя

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал, как одноклубники отреагировали на его гол через себя в матче с «Химками» (3:1).

«Перед выходом на поле тренер сказал усилить игру в атаке, чтобы соперник больше оборонялся при счёте 0:2. Практически тут же пошла навесная передача… К моему удивлению защитник «Химок» дал мячу опуститься на землю, после этого я сразу же поставил корпус, зацепился. Отдавать передачу было некому, подо мной разве что Тимофеев был. Но в тот момент показалось, что выгоднее пробить самому — через себя. Ещё и траектория у мяча хорошая была — на уровне груди. В голове моментально созрела мысль: надо бить именно через себя. Ударил и попал.



Радовался, конечно, ведь давно не забивал. Да, получилось красиво, но это не лучший мой сезон. Попытаюсь наверстать упущенное в последних играх. Забивал ли через себя ранее в официальных матчах? Нет-нет, только на тренировках.



В раздевалке ребята аплодировали, когда по телевизору повторяли мой гол. Не обошлось без шуток. Мне говорили: «Воу-воу, Зидан, успокойся». Почему Зидан? Потому что у меня лысина на голове», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.