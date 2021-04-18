Мелкадзе рассказал о шутках партнёров после гола через себя

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал, как одноклубники отреагировали на его гол через себя в матче с «Химками» (3:1).
«Перед выходом на поле тренер сказал усилить игру в атаке, чтобы соперник больше оборонялся при счёте 0:2. Практически тут же пошла навесная передача… К моему удивлению защитник «Химок» дал мячу опуститься на землю, после этого я сразу же поставил корпус, зацепился. Отдавать передачу было некому, подо мной разве что Тимофеев был. Но в тот момент показалось, что выгоднее пробить самому — через себя. Ещё и траектория у мяча хорошая была — на уровне груди. В голове моментально созрела мысль: надо бить именно через себя. Ударил и попал.
Радовался, конечно, ведь давно не забивал. Да, получилось красиво, но это не лучший мой сезон. Попытаюсь наверстать упущенное в последних играх. Забивал ли через себя ранее в официальных матчах? Нет-нет, только на тренировках.
В раздевалке ребята аплодировали, когда по телевизору повторяли мой гол. Не обошлось без шуток. Мне говорили: «Воу-воу, Зидан, успокойся». Почему Зидан? Потому что у меня лысина на голове», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 18 апреля 2021
-
00:52
-
00:48
-
00:41
-
00:28
-
00:28
-
00:16
-
00:03
- 17 апреля 2021
-
23:50
-
23:42
-
23:22
-
23:20
-
23:00
-
22:59
-
22:38
-
22:27
-
22:18
-
22:13
-
22:00
-
21:53
-
21:48
-
21:37
-
21:35
-
21:26
-
20:56
-
20:55
-
20:48
-
20:44
-
20:36
-
20:32
-
20:21
-
20:09
-
19:51
-
19:50
-
19:41
-
19:31