Рональд Куман прокомментировал первый завоёванный трофей у руля «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу команды в финале Кубка Испании.

«Это фантастическое чувство. Мы очень счастливы и заслужили выиграть хотя бы один титул в этом сезоне. Клуб этого заслуживает. Это очень важный титул для команды в целом, в год перемен. Команда всегда верила в то, что что-то выиграет. Это счастливый день для всех каталонцев. Это заслуженный успех. В этом году мы внесли изменения в команду, но игроки проявили себя. Я подчеркиваю отношение команды, особенно в Кубке, в котором мы много пострадали. Мы были голодны. У нас уже есть титул в кармане, и мы идём за вторым. Я чувствую себя очень счастливым», — приводит слова Кумана Marca.

В финале Кубка Испании «Барселона» разгромила «Атлетик». Матч прошёл на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и завершился победой сине-гранатовых со счётом 4:0.