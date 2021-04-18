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«Фиорентина» объявила об отказе общаться со СМИ после поражения в матче с «Сассуоло»

«Фиорентина» на официальном сайте объявила об отказе общаться со СМИ после поражения в матче с «Сассуоло».

Напомним, в матче 31-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» дома обыграл «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 3:1.В составе победителей дублем отличился Доменико Берарди и ещё один гол в свой актив записал Максим Лопес. Единственный гол за «Фиорентину» забил Джакомо Бонавентура.

«Сассуоло», набрав 46 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 30 очками располагается на 16-м месте. Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку из-за травмы.

В следующем туре чемпионата Италии «Фиорентина» встретится с «Вероной». Матч состоится 20 апреля в Вероне, начало – 21:45 мск.