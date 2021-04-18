«Реал» поздравил «Барселону» с победой в финале Кубка Испании

Мадридский «Реал» поздравил «Барселону» с победой в финальном матче Кубка Испании с «Атлетиком». Напомним, встреча прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и завершилась победой сине-гранатовых со счётом 4:0.



«Поздравляем „Барселону“ и её болельщиков с заслуженным Кубком Испании в 2021 году», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Реала» в «Твиттере».



Напомним, «Барселона» стала обладателем 31-го в своей истории Кубка Испании. Это рекордный показатель турнира. Следом идёт «Атлетик», у которого 23 трофея. «Реал» завершил своё выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Испании, проиграв «Алькояно» в матче 1/16 финала турнира. Встреча завершилась победой «Алькояно» в дополнительное время (1:2).

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