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Лапорта: убеждён, что Месси хочет остаться в «Барселоне»

Лапорта: убеждён, что Месси хочет остаться в «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после победы в финальном матче Кубка Испании с «Атлетиком» выразил уверенность, что нападающий Лионель Месси хочет остаться в каталонском клубе.

«Лео — лучший футболист в мире. Он привязан к этому клубу. Я убеждён, что он хочет остаться в „Барселоне“, и мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы он остался. В финале Кубка Испании мы увидели, что его окружает отличная команда. Они всегда демонстрировали очень хороший футбол», — приводит слова Лапорты Marca.

В финале Кубка Испании «Барселона» разгромила «Атлетик». Матч прошёл на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и завершился победой сине-гранатовых со счётом 4:0. «Барселона» стала обладателем 31-го в своей истории Кубка Испании.

Лионель Месси прокомментировал победу «Барселоны» в финале Кубка Испании
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