«Спартак» представил ролик к 99-летию клуба

Пресс-служба «Спартака» подготовила ролик к 99-летию клуба.

«Сегодня наш клуб празднует день рождения. Красно-белым — 99 лет! 18 апреля 1922 года свой первый матч провел МКС (Московский кружок спорта) — предшественник спартаковцев. Почти вековая история «Спартака» полна самых разных событий, но до сих пор неизменно главное: мы самый титулованный и самый популярный клуб страны! 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубок завоевали великие тренеры. Легендарные капитаны. Непревзойденные бомбардиры. Гениальные распасовщики. Надежные защитники. Потрясающие вратари.



Мы поздравляем и желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, ждем побед от сегодняшних спартаковцев и верим в наше будущее — воспитанников академии. И, конечно, мы говорим спасибо миллионам болельщиков по всему миру, ради которых существует «Спартак». Ваша поддержка бесценна! С нашим днём рождения, красно-белые!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Спартака».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака».