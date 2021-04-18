«Спартак» представил ролик к 99-летию клуба

Пресс-служба «Спартака» подготовила ролик к 99-летию клуба.
«Сегодня наш клуб празднует день рождения. Красно-белым — 99 лет! 18 апреля 1922 года свой первый матч провел МКС (Московский кружок спорта) — предшественник спартаковцев. Почти вековая история «Спартака» полна самых разных событий, но до сих пор неизменно главное: мы самый титулованный и самый популярный клуб страны! 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубок завоевали великие тренеры. Легендарные капитаны. Непревзойденные бомбардиры. Гениальные распасовщики. Надежные защитники. Потрясающие вратари.
Мы поздравляем и желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, ждем побед от сегодняшних спартаковцев и верим в наше будущее — воспитанников академии. И, конечно, мы говорим спасибо миллионам болельщиков по всему миру, ради которых существует «Спартак». Ваша поддержка бесценна! С нашим днём рождения, красно-белые!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Спартака».
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака».
- 18 апреля 2021
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