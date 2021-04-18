Валерий Карпин может возглавить «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может вновь возглавить «Спартак», сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, руководство московского клуба всё ещё находится в поиске специалиста, который сменит Доменико Тедеско на посту главного тренера. В список кандидатов также входит Карпин, который возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год. Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры с экс-тренером «Бенфики» Руй Виторией.
Напомним, в конце 2020 года Доменико Тедеско объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона. Московский клуб набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (54).
Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, а в прошлом году продлил соглашение с клубом на пять лет.
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