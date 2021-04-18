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Появилось фото третьей формы «Арсенала» на сезон-2021/2022. В ней есть отсылки к 90-м

Специализированный портал Footy Headlines опубликовал изображение третьей формы лондонского «Арсенала» на сезон-2021/2022 с интересным дизайном.



Третий комплект формы «канониров» в сезоне-2021/2022 будет преимущественно тёмно-синим (Mystery Blue). Перемена цветов на форме будет создавать абстрактный зигзагообразный узор, который напоминает повторяющуюся молнию. Техническим спонсором «Арсенала» третий сезон подряд будет adidas.

Третий комплект формы лондонского «Арсенала» на сезон-2021/2022 Фото: www.footyheadlines.com

Этот комплект формы вдохновлён культовыми наборами Blue Lightning («Голубая молния»), в которых «Арсенал» выступал в 1994 и 1995 году.

Второй комплект формы «канониров» в сезоне-1993/1994 Фото: www.footyheadlines.com

В нынешнем сезоне третий комплект «Арсенала» выполнен в тёмном сине-зелёном цвете со светло-розовыми вставками.

Подопечные Микеля Артеты » в 31 матче набрали 45 очков и занимают девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.