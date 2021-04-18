«Лестер» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на полуфинальный матч Кубка Англии

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Саутгемптона» на полуфинальный матч Кубка Англии. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 20:30 мск.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Перейра, Сёюнджю, Фофана, Эванс, Тилеманс, Перес, Ндиди, Варди, Ихеаначо.
Запасные: Уорд, Амарти, Томас, Ундер, Чодури, Прает, Мэддисон, Менди, Олбрайтон.
«Саутгемптон»: Форстер, Беднарек, Уолкер-Питерс, Вестергор, Бертранд, Диало, Уорд-Праус, Редмонд, Армстронг, Дженепо, Ингс.
Запасные: Маккарти, Стивенс, Салису, Ферри, Уолкотт, Телла, Янкевиц, Адамс, Н'Лундулу.
Победитель этого матча в финале встретится с «Челси», который вчера, 17 апреля, в первом полуфинале обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Финальный матч Кубка Англии запланирован на 15 мая.
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