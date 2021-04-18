«Спартак» — «Уфа»: счёт в матче открыл Владислав Камилов

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимает на своём поле «Уфу». Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Счёт в матче на 45-й минуте открыла «Уфа». Гол в раздевалку забил Владислав Камилов. Мрзляк с левого фланга сместился ближе к штрафной и прострелил вдоль линии вратарской, а Камилов подставил ногу и вколотил мяч в сетку.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Уфа».
Матч обслуживает бригада арбитров о главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Павел Шадыханов.
Напомним, сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует 99-летие. 18 апреля 1922 года свой первый матч провёл МКС (Московский кружок спорта), который считается предшественником «Спартака». За историю выступлений в чемпионатах России и СССР московский клуб завоевал 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубков страны.
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