Шон Дайч — о матче с «МЮ»: считаю, что сегодня «Бёрнли» заслужил ничью

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч прокомментировал поражение своих подопечных в матче 32-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:3).



«Я думаю, что мы сегодня заслужили ничью. Мои футболисты показали отличную энергию и хорошую игру. Любая команда должна получить на это право на «Олд Траффорд». Кроме нескольких моментов, мы были довольно аккуратными при игре в защите.



Считаю, что мы задавали вопросы сопернику и создали несколько действительно хороших моментов у ворот «МЮ». Но второй гол Гринвуда стал для нас горькой пилюлей. После этого мы постарались спасти матч и оставили свои ворота без защиты.



В борьбе за выживание сейчас участвует много команд. Например, «Брайтон», который журналисты не упоминают на этот счёт, имеет с нами одинаковое количество очков и только по дополнительным показателям опережает нас. Мы упорно трудимся ради того, чтобы иметь шанс и в следующем сезоне выступать в английской Премьер-лиге», — приводит слова Дайча BBC.

Видео единственного гола «Бёрнли» в матче с «МЮ»

Манкунианцы в 32 матчах набрали 66 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на восемь очков. «Бёрнли» (33) — на 17-м месте.